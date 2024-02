Arthur e Bonaventura verso il rientro tra i titolari, Belotti inamovibile, Beltrán dalla panchina

A pochi giorni dal successo col Frosinone, i viola tornano in campo domani sera in uno scontro infuocato contro il lanciatissimo di Bologna di Thiago Motta al Renato Dall’Ara. Secondo la Gazzetta dello Sport Arthur e Bonaventura dovrebbero tornare tra i titolari dopo l’esclusione iniziale di domenica nel lunch match. Rientra Ranieri al centro che farà coppia con Milenkovic davanti a Terracciano, fasce confermate così come ikoné dopo l’exploit domenicale e Nico a sinistra pronti a supportare l’inamovibile Belotti là davanti. Pronto a subentrare Beltrán, vedremo se con Belotti oppure al suo posto.