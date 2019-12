Le parole dell’ex difensore viola all’emittente Lady Radio. Ecco uno stralcio:

“Iachini? Non si può prendere un allenatore per sei mesi, non va bene per i giocatori: giusto che abbia un contratto per un anno e mezzo. Spero che Beppe possa fare bene, ma serve un cambiamento nello spogliatoio perchè le gara di Cagliari, Verona e con la Roma non possono esistere. La squadra era rassegnata, questo non può succedere nemmeno nell’amichevole del giovedì. Serve autostima, la partita col Bologna è vicina e bisogna lavorare bene subito perchè la classifica è brutta.