La Nazione, dopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a vincere ed è il miglior modo per aspettare la Juventus

Questa mattina sulle pagine de La Nazione vi è un'analisi approfondita dopo la vittoria a Bologna per 1-2. Eccone una sintesi:<--->Dopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a vincere e lo fa senz...

Questa mattina sulle pagine de La Nazione vi è un'analisi approfondita dopo la vittoria a Bologna per 1-2. Eccone una sintesi:

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Dopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a vincere e lo fa senza badare troppo al bel gioco. Doppietta in campo così come i Della Valle in ritiro, sarà un caso? I tre punti fanno comodo specie perchè Venerdi al Franchi arriva la Juventus ed è il miglior modo per aspettarla. I 7 goal segnati al Sassuolo? Fanno paura ma senza la vittoria di Bologna sarebbero stati una montagna enorme da scalare. 1000 tifosi a Bologna? Quasi un record mondiale visto il disamore, così come da record sono i due goal da calcio d'angolo. Poi nel secondo tempo dopo la piattezza del primo ci pensa Federico Chiesa. Dribbling stretto, taglio al centro, difensore sdraiato, portiere anche, sinistro inevitabilmente in fondo al sacco. Cinque goal in campionato, tutti pesanti.