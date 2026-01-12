12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:25

Jhon Lucumi out 3 settimane: il difensore colombiano salterà Bologna-Fiorentina

12 Gennaio

Lucumi non sarà a disposizione di Italiano per Bologna-Fiorentina

La Fiorentina si prepara per affrontare la sfida di domenica 18 gennaio, quando alle 15:00 scenderà sul prato dello Stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna. Una sfida dal sapore particolare, segnata dal ritorno del grande ex Vincenzo Italiano, a caccia di una vittoria che manca ormai dallo scorso 22 novembre. Tuttavia, il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con un’assenza pesante nel reparto difensivo, quella di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano era uscito contro il Como dopo pochi minuti e gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero si aggirano attorno alle 3/4 settimane, per questo salterà sicuramente Bologna-Fiorentina.

