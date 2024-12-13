Bologna al lavoro verso la Fiorentina: Lykogiannis in gruppo, Posch da valutare. Miranda in dubbio

Da Casteldebole: Lykogiannis torna in gruppo, da valutare le condizioni di Posch. Lavoro differenziato anche per Miranda

Dopo gli impegni europei, il focus si sposta sul campionato. Il Bologna è tornato ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Buone notizie per Vincenzo Italiano, che ritrova Lykogiannis: il giocatore si è allenato regolarmente con il gruppo questa mattina e sarà a disposizione per il match del Dall'Ara.

Posch, invece, ha svolto lavoro differenziato a causa di un lieve affaticamento al polpaccio sinistro riportato durante la gara di Champions League contro il Benfica. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente domani. Restano dubbi anche su Miranda, che prosegue il programma personalizzato in vista della partita contro la Fiorentina. Allenamento a parte anche per Aebischer, ElAzzouzi e Orsolini.

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