Calvarese: “Rigore su Nico? Se Chiffi fischia la trattenuta di Belotti, è troppo lieve per essere fallo”

Gianpaolo Calvarese, ha analizzato due episodi che si sono verificati in Bologna-Fiorentina sul suo account di Instagram: in un primo post, l’ex arbitro si sofferma sul gol annullato ad Orsolini dopo un On Field Review sul fuorigioco attivo di Posch al 36′; in un secondo, invece, sul rigore non concesso ai viola, con l’intervento del precitato difensore rossoblù su Nico Gonzalez.

Sul gol annullato: “Il raddoppio di Riccardo Orsolini viene annullato dopo On Field Review per un fuorigioco attivo di Posch. Il difensore rossoblù tenta di giocare il pallone che è vicino, avendo un chiaro impatto sulla capacità dell’avversario (il portiere) di fare una giocata. Infatti c’è un’OFR e non un’overrule: se Posch avesse toccato il pallone, non sarebbe stato necessario il consulto al monitor. Così invece la fattispecie è soggettiva. Giusto l’intervento del VAR e anche l’annullamento della rete”.

Il rigore non concesso alla Fiorentina: “Nico Gonzalez viene colpito in area di rigore da Posch: l’attaccante viola arriva prima sul pallone e poi subisce un colpo sullo scarpino, ma l’arbitro Chiffi fischia un fallo in attacco precedente. Il VAR supporta. Se l’irregolarità ravvisata da Chiffi è la trattenuta di Belotti, sembra davvero troppo lieve per essere fallo”.

