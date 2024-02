Zazzaroni commenta: “La Fiorentina mostra il suo vero volto, vittoria occasionale con il Frosinone”

Dopo l’amara prestazione della Fiorentina al Dall’Ara, arriva l’ora dei giudizi, delle analisi. Fra le colonne del Corriere dello Sport emerge il commento di Ivan Zazzaroni, che si esprime in merito alle prestazioni offerte ieri sera dai viola e dai rossoblù di Thiago Motta.

“Corrono, giocano, rincorrono e ripartono appoggiandosi quasi sempre a Zirkzee, che ha i piedi e la visione del trequartista, ma non ancora la freddezza del centravanti. Possiede il gusto della giocata sofisticata, del colpo, che ogni tanto alterna alla bellezza della semplicità. Settantesimo: il tempo scorreva e il Bologna ancora non frenava, teneva alto il ritmo e naturalmente creava occasioni. Con un calcio attualissimo, intenso, un calcio da Premier. Soltanto intorno al settantacinquesimo la Fiorentina ha provato a sfruttare i pochi vuoti dell’avversario, anche il gioco delle sostituzioni non ha modificato gli equilibri della gara. Dopo quasi due terzi di campionato trovo tuttavia più opportuno giudicare la dimensione del Bologna che nelle prime 24 giornate ha perso solo quattro volte, una al Dall’Ara (col Milan alla prima) migliorandosi di 7 punti rispetto al 2023.” Ha poi aggiunto Zazzaroni: “La Fiorentina mi è piaciuta molto di più in altre occasioni: da inizio gennaio sta mostrando il suo volto più ordinario, per questo il successo pieno di domenica non può che essere considerato occasionale. Ieri ha sofferto la superiorità del Bologna in mezzo e, specie nel primo tempo, sugli esterni. Immagino che Italiano, al quale piace aprire il campo, abbia seguito con un filo di rimpianto Orsolini che, quando è in condizione, come in questa fase, nel ruolo è secondo solo a Berardi in serie A“.

LEGGI ANCHE: CHIFFI DA 5 PER IL CORRIERE DELLO SPORT