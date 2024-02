Moviola Corriere dello Sport: “Chiffi da 5. Manca un rigore clamoroso alla Fiorentina, nessun fallo di Belotti”

Bologna-Fiorentina, ecco la moviola del Corriere dello Sport. Chiffi da 5: “Partita molto complessa per Chiffi, sotto gli occhi di Rocchi in tribuna. Manca un rigore chiaro alla Fiorentina cancellato da un non-fallo su Beukema. È il suo tallone d’Achille, nei momenti difficili gli manca sempre qualcosa. Era rigore su Nico Gonzalez? Belotti e Beukema si trattengono, contrasto di gioco che neanche col bilancino puoi capire chi fa fallo. Per dire: al contrario sarebbe stato rigore? No. Ed invece Chiffi lo fischia (ricordate la vecchia confusione? Ecco) e così cancella un rigore clamoroso per un calcio di Posch sulla gamba di Nico Gonzalez.

Il fatto che da Lissone mandino il replay di Belotti-Beukema non fa che aggravare la posizione. Fuorigioco di Orsolini? Punizione di Orsolini, Posch in offside millimetrico (appena oltre Kayode) va per colpire il pallone che sfiora la testa: punibile, comunque impatta sulla capacità dell’avversario di compiere la giocata, siamo ai limiti dell’overrule. Gialli? Perdonati Biraghi, Nico Gonzalez (ma aveva appena ammonito Milenkovic, ci vuole personalità per farne due), Zirkzee”.

