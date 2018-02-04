Labaro Viola

Chiesa: “Contento per la vittoria, do il massimo per la maglia viola. Nazionale? Non ci penso...”

Il match winner della partita, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni al termine di Bologna-Fiorentina:“Si, un bellissimo goal e sono contento ma lo sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 16:58
Chiesa: “Contento per la vittoria, do il massimo per la maglia viola. Nazionale? Non ci penso...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
News
Chiesa
Bologna Fiorentina
Condividi

Il match winner della partita, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni al termine di Bologna-Fiorentina:

“Si, un bellissimo goal e sono contento ma lo sono soprattutto per la squadra, una vittoria che ci voleva. Nazionale? Non ci penso, il mio pensiero è al campo ed alla Fiorentina, do sempre il massimo per la maglia Viola, il mister, i compagni la società e tutti i tifosi. Per la mia convocazione in azzurro si vedrà a Marzo. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria meritata noi corriamo fino al 95esimo. Dispiace ancora per la brutta sconfitta di Domenica scorsa”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok