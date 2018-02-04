Chiesa: “Contento per la vittoria, do il massimo per la maglia viola. Nazionale? Non ci penso...”

Il match winner della partita, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni al termine di Bologna-Fiorentina:“Si, un bellissimo goal e sono contento ma lo sono...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2018 16:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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