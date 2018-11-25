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Biraghi: “Se non segni come fai a vincere? Ok la porta inviolata. Con la Juventus...”

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport:“Sono molto contento per il quinto risultato utile e per aver mantenuto la porta inviolata,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 16:44
Biraghi: “Se non segni come fai a vincere? Ok la porta inviolata. Con la Juventus...” - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport:

“Sono molto contento per il quinto risultato utile e per aver mantenuto la porta inviolata, di certo non vogliamo perdere con la Juventus nel prossimo turno, sappiamo quanto conti per i tifosi viola. Quando non segni è difficile vincere le partite, dobbiamo migliorare tutti e non solo gli attaccanti per garantire più occasioni”.

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