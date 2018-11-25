Biraghi: “Se non segni come fai a vincere? Ok la porta inviolata. Con la Juventus...”

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport:“Sono molto contento per il quinto risultato utile e per aver mantenuto la porta inviolata,...

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha parlato nell’immediato post-gara ai microfoni di Sky Sport:

“Sono molto contento per il quinto risultato utile e per aver mantenuto la porta inviolata, di certo non vogliamo perdere con la Juventus nel prossimo turno, sappiamo quanto conti per i tifosi viola. Quando non segni è difficile vincere le partite, dobbiamo migliorare tutti e non solo gli attaccanti per garantire più occasioni”.