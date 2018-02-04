Labaro Viola

Fiorentina in vantaggio! Direttamente da calcio d’angolo, Veretout o forse Badelj?

Goal della Fiorentina a Bologna, al minuto 40 traiettoria velenosissima direttamente da corner dove Mirante non è stato impeccabile e forse viene sporcata da Badelj. Poco importa, ciò che conta è che...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 febbraio 2018 15:32
Fiorentina in vantaggio! Direttamente da calcio d’angolo, Veretout o forse Badelj? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
News
Badelj
Veretout
Bologna Fiorentina
Condividi

Goal della Fiorentina a Bologna, al minuto 40 traiettoria velenosissima direttamente da corner dove Mirante non è stato impeccabile e forse viene sporcata da Badelj. Poco importa, ciò che conta è che la Fiorentina è avanti per 0-1.

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok