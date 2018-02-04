Fiorentina in vantaggio! Direttamente da calcio d’angolo, Veretout o forse Badelj?
Goal della Fiorentina a Bologna, al minuto 40 traiettoria velenosissima direttamente da corner dove Mirante non è stato impeccabile e forse viene sporcata da Badelj. Poco importa, ciò che conta è che...
A cura di Gabriele Caldieron
04 febbraio 2018 15:32
Goal della Fiorentina a Bologna, al minuto 40 traiettoria velenosissima direttamente da corner dove Mirante non è stato impeccabile e forse viene sporcata da Badelj. Poco importa, ciò che conta è che la Fiorentina è avanti per 0-1.
Gabriele Caldieron