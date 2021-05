Palacio: “Felice per la tripletta! Ringrazio Vignato per gli assist, è stato determinante oggi”

Nel post partita di Bologna-Fiorentina 3-3, Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna e autore di una tripletta quest’oggi, ha parlato della partita disputata ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi era importante vincere per agguantare la salvezza matematica, ma per come si era messa la partita va bene anche così. Sono felice per la tripletta, al di là del fatto che sono felice di tutta la stagione, anche se ho segnato poco. Grazie a Vignato per i tre assist, adesso pensiamo alle ultime 4 partite. Voglio fare ancora di più”.

In conclusione, Palacio parla di Vignato, in grande spolvero oggi: “Oggi è stato determinante, è un grande lavoratore ed è molto umile, oggi ha fatto vedere il suo talento. Il mio futuro è ancora a Bologna? Vedremo”.

