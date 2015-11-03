Notizie Palacio Fiorentina

Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"
02 maggio 2021 17:42
Palacio: "Felice per la tripletta! Ringrazio Vignato per gli assist, è stato determinante oggi"
02 maggio 2021 17:23
All'84' Bologna-Fiorentina sul 3-3. Tripletta per Palacio su assist di Vignato
02 maggio 2021 16:47
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Rodrigo Palacio e una simulazione smascherata dalle telecamere contro la Fiorentina. Ma l'arbitro...
17 settembre 2017 01:20
Sky Sport, la Fiorentina vuole Rodrigo Palacio ma il Bologna è in vantaggio sull'attaccante dell'Inter
20 luglio 2017 15:59
Gianluca Di Marzio e Sportmediaset: "Idea Palacio per la Fiorentina"
20 luglio 2017 01:28
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