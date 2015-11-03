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Notizie Palacio Fiorentina

Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"

02 maggio 2021 17:42

Palacio: "Felice per la tripletta! Ringrazio Vignato per gli assist, è stato determinante oggi"

02 maggio 2021 17:23

All'84' Bologna-Fiorentina sul 3-3. Tripletta per Palacio su assist di Vignato

02 maggio 2021 16:47

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Rodrigo Palacio e una simulazione smascherata dalle telecamere contro la Fiorentina. Ma l'arbitro...

17 settembre 2017 01:20

Sky Sport, la Fiorentina vuole Rodrigo Palacio ma il Bologna è in vantaggio sull'attaccante dell'Inter

20 luglio 2017 15:59

Gianluca Di Marzio e Sportmediaset: "Idea Palacio per la Fiorentina"

20 luglio 2017 01:28

Sport Mediaset, Pioli ha chiesto a Corvino di portare Palacio alla Fiorentina. Si può chiudere a breve

27 giugno 2017 19:27

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