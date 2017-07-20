Sky Sport, la Fiorentina vuole Rodrigo Palacio ma il Bologna è in vantaggio sull'attaccante dell'Inter
Il club viola è interessata al calciatore classe 82 ma ci sono anche Bologna e Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 15:59
Non mancano le pretendenti per Rodrigo Palacio in Serie A. Attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter terminata lo scorso 30 giugno, per il classe '82 argentino si registra l'inserimento del Bologna. Sullo sfondo rimangono invece Fiorentina e Atalanta. Questo lo scenario proposto da SkySport.
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