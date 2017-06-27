Sport Mediaset, Pioli ha chiesto a Corvino di portare Palacio alla Fiorentina. Si può chiudere a breve

L'attaccante di 35 anni dell'Inter è un esubero di casa nerazzurra. Il nuovo tecnico viola lo vuole portare a Firenze per le sue qualità

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sull'attaccante 35enne Rodrigo Palacio ci sarebbe l'interesse della Fiorentina, che vorrebbe dare a Pioli un attaccante già allenato in passato e per cui ha mostrato sempre molta stima. Quello dell'argentino sarebbe il profilo ideale per sostituire il partente Kalinic. Secondo quanto riportato la trattativa potrebbe chiudersi a breve come confermato anche da Sport Mediaset.