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Gianluca Di Marzio e Sportmediaset: "Idea Palacio per la Fiorentina"

Anche la Fiorentina ci prova per lo svincolato Palacio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 01:28
Gianluca Di Marzio e Sportmediaset: "Idea Palacio per la Fiorentina" -
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Rodrigo Palacio, svincolato dall'Inter, a 35 anni suonati vuole ancora giocarsi le sue chance in Italia, Paese che ama ed in cui vorrebbe restare.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky e Sportmediaset quattro squadre gli hanno offerto un contratto: Bologna e Fiorentina (Pioli lo apprezza molto a dispetto dell'età) in primis, ma alla finestra ci sono anche Genoa ed Atalanta. In quest'ultima ritroverebbe il suo mentore amato e che lo stima tantissimo: Gian Piero Gasperini.

Entro la fine del mese il calciatore comunicherà la propria decisione.

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