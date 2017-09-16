Rodrigo Palacio e una simulazione smascherata dalle telecamere contro la Fiorentina. Ma l'arbitro...

Non proprio una bella figura per il centravanti argentino del Bologna. Ma le televisioni hanno smascherato prontamente tutto...

Non è passata inosservata la simulazione di Rodrigo Palacio durante Fiorentina - Bologna di questo pomeriggio. Infatti l'attaccante argentino dopo un presunto scontro di gioco si è gettato per terra simulando un colpo al volto mai ricevuto e nel frattempo spiava l'arbitro ridendo e coprendosi con le mani, il tutto smascherato dalle televisioni. Una brutta figura per l'esperto attaccante...