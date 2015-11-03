Notizie Vignato Fiorentina

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Mihajilovic: "Superiori in mole di gioco alla Fiorentina. Alcune decisioni ci hanno penalizzato"
02 maggio 2021 17:42
Palacio: "Felice per la tripletta! Ringrazio Vignato per gli assist, è stato determinante oggi"
02 maggio 2021 17:23
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2021
Sett. 17
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