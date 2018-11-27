Zazzaroni:"Corvino a Gennaio porterà una punta estera. Su Pioli non si può parlare male. Simeone.."

L'opinionista dal cuore rossoblu nonché volto della televisione Ivan Zazzaroni,ha commentato il momento della Fiorentina, a pochi giorni dal match finito 0-0 contro il Bologna: "Non so i tifosi che co...

L'opinionista dal cuore rossoblu nonché volto della televisione Ivan Zazzaroni,ha commentato il momento della Fiorentina, a pochi giorni dal match finito 0-0 contro il Bologna: "Non so i tifosi che cosa pensavano che potesse fare questa Fiorentina così giovane, al Dall'Ara la squadra ha giocato bene, creando molto e ha dimostrato una grande differenza tecnica con i padroni di casa. Simeone? Per me non è mai stato un grande centravanti, però è in un momento difficile. Pioli é ' un valido allenatore e una persona seria, uno dei pochi sui quali si può dire pochissime cose cattive. Dal mercato dei viola a gennaio non mi aspetto molto, Corvino magari si muoverà su qualche giovane. Mi aspetto arrivi una punta estera visto che Pjaca fin qui ha deluso".

Fonte: Radio Bruno Toscana