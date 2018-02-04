Niente Della Valle a Bologna. In Tribuna solo Dario Nardella e Cognigni...

Ci sarà anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella per vedere Bologna-Fiorentina. Invitato alla partita dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, Nardella ha deciso di seguire in trasferta la...

Ci sarà anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella per vedere Bologna-Fiorentina. Invitato alla partita dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, Nardella ha deciso di seguire in trasferta la squadra di Pioli, attesa da un match importante. Così, dopo la visita di Diego e Andrea Della Valle alla squadra nel ritiro bolognese alla vigilia del match, si muove anche il primo cittadino. La tribuna autorità del ‘Dall’Ara’ così vivrà di un derby nel derby: quello fra Merola e Nardella. Per la società viola, in assenza dei Della Valle, sarà presente invece il presidente esecutivo Mario Cognigni, scrive La Nazione.