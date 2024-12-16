Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta"

La partita? Primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa non c’è stata partita e la vittoria è meritata

L'ex portiere dei felsinei, Gianluca Pagliuca, è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, dove ha commentato le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradè sul comportamento assunto da Vincenzo Italiano al triplice fischio di Bologna-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è una ottima squadra e penso arriverà tra le prime, quindi va dato merito al Bologna per la vittoria. Il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa non c’è stata partita e la vittoria è meritata. Le dichiarazioni di Pradè? Italiano ha esultato, ci teneva e ha vinto. Lui esulta sempre. Mi dispiace che il direttore viola si sia risentito, ma non c’è stato nulla di offensivo nei confronti della Fiorentina. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta".

Zazzaroni difende Italiano: “Ma quale mancanza di rispetto, lasciamo liberi gli allenatori di esultare”

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