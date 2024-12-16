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Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta"

La partita? Primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa non c’è stata partita e la vittoria è meritata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2024 17:00
Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta" -
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L'ex portiere dei felsinei, Gianluca Pagliuca, è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, dove ha commentato le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradè sul comportamento assunto da Vincenzo Italiano al triplice fischio di Bologna-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è una ottima squadra e penso arriverà tra le prime, quindi va dato merito al Bologna per la vittoria. Il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa non c’è stata partita e la vittoria è meritata. Le dichiarazioni di Pradè? Italiano ha esultato, ci teneva e ha vinto. Lui esulta sempre. Mi dispiace che il direttore viola si sia risentito, ma non c’è stato nulla di offensivo nei confronti della Fiorentina. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta".

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