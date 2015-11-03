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Notizie Pagliuca Fiorentina

Pagliuca: "Alla Fiorentina hanno dato dei rigorini, ma c'erano allo stesso modo anche per il Bologna"

29 ottobre 2025 13:05

Pagliuca: "De Gea è tra i top 3 portieri del campionato italiano, ma non è il più forte"

20 marzo 2025 13:32

Pagliuca loda Italiano: "Con lui è un Bologna da Champions, prenderlo dalla Fiorentina è stato un affare"

14 gennaio 2025 14:09

Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta"

16 dicembre 2024 17:00

Pagliuca: "De Gea uno dei portieri più decisivi in A. Lo United ha fatto un errore, è più forte di Onana"

13 dicembre 2024 16:15

Pagliuca: "L'assenza di Calhanoglu contro La Fiorentina può pesare. Tra Juve e Inter, sarà sfida fino a maggio"

27 gennaio 2024 12:13

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