Notizie Pagliuca Fiorentina

Pagliuca: "Alla Fiorentina hanno dato dei rigorini, ma c'erano allo stesso modo anche per il Bologna"
29 ottobre 2025 13:05
Pagliuca: "De Gea è tra i top 3 portieri del campionato italiano, ma non è il più forte"
20 marzo 2025 13:32
Pagliuca loda Italiano: "Con lui è un Bologna da Champions, prenderlo dalla Fiorentina è stato un affare"
14 gennaio 2025 14:09
Pagliuca: "Esultanza di Italiano non offensiva, lo fa sempre. Forse Pradè era arrabbiato per la sconfitta"
16 dicembre 2024 17:00
Pagliuca: "De Gea uno dei portieri più decisivi in A. Lo United ha fatto un errore, è più forte di Onana"
13 dicembre 2024 16:15
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