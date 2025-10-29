29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:23

Pagliuca: "Alla Fiorentina hanno dato dei rigorini, ma c'erano allo stesso modo anche per il Bologna"

Pagliuca: "Alla Fiorentina hanno dato dei rigorini, ma c'erano allo stesso modo anche per il Bologna"

Mirko Carmignani

29 Ottobre

Mirko Carmignani

29 Ottobre · 13:05

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 13:05

BolognaFiorentinaPagliuca

L'ex portiere di Bologna, Sampdoria ed Inter è intervenuto per esprimere un pensiero sugli episodi di domenica

Al Resto del Carlino è intervenuto l’ex portiere felsineo Gianluca Pagliuca per commentare gli episodi arbitrali che hanno visto protagonista il Bologna a Firenze: “Alla Fiorentina hanno dato due rigorini che non si davano prima, però allora dovevano fischiarli anche per il Bologna perché Dodò la prende di mano ed è rigore così come il fallo su Bernardeschi che anche quello era da sanzionare. Il VAR ha creato solo confusione negli arbitri e complica le cose perché chi arbitra non sa più come deve decidere, a sto punto lo leverei e tornerei all’antico visto che non agevola il calcio.”

Prosegue: “Non credo ci sia un complotto contro il Bologna, ho vissuto in prima persona Calciopoli e non è quello che succede oggi dove ci sono solo tanti errori dovuti agli arbitri e al VAR che non dà chiarezza.” 

