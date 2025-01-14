Pagliuca loda Italiano: "Con lui è un Bologna da Champions, prenderlo dalla Fiorentina è stato un affare"

L'ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria ha commentato le ultime prestazioni offerte dai felsinei con alla guida l'ex viola

A la Gazzetta dello Sport l'ex portiere di Bologna, Inter e Sampdoria Gianluca Pagliuca ha lodato l'ex viola Vincenzo Italiano come allenatore: "Il Bologna con Italiano è migliorato perché é un tecnico che crea, attacca e non molla mai, penso che sia più propositivo di Motta e che abbia una proposta di calcio più aperta. Con lui possiamo tornare in Champions, anche perché anche le altre non volano e se il Bologna gioca come contro la Roma, sarà per chiunque dura arrivargli davanti. Italiano è un allenatore asfissiante perché non ti fa giocare, ti aggredisce e chiunque lo affronti deve ragionare prima di entrare in campo. In più ha trasformato un attaccante come Odgaard in un trequartista, una grande intuizione senza dubbio. Il Bologna ha fatto un affare prendendolo dai viola e anche Italiano perché é cresciuto."

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