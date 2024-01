Pagliuca: “L’assenza di Calhanoglu contro La Fiorentina può pesare. Tra Juve e Inter, sarà sfida fino a maggio”

L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca ha parlato così a La Gazzetta dello Sport dell’Inter e la sfida scudetto: “Il campionato in ogni caso non finirà questa settimana. E adesso l’Inter è dietro alla Juve, con una trasferta difficile come quella di Firenze e con una partita da recuperare per gli impegni di Supercoppa. L’assenza di Calhanoglu, uno dei migliori centrocampisti europei, può pesare. Ma al posto di Barella giocherà comunque Frattesi, un altro Nazionale. Questo turno di campionato e il prossimo saranno importanti, ma non determinanti: Juve e Inter in ogni caso duelleranno fino a maggio”. Lo riporta Tmw

