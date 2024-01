Di Marzio rivela: “L’Olympiacos ha chiesto Brekalo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto”

A meno di una settimana dalla fine della sessione invernale di calciomercato, le squadre di Serie A continuano a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. Tra queste c’è anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’Olympiacos sta insistendo per Josip Brekalo, esterno offensivo di proprietà della Fiorentina. Ieri, giovedì 25 gennaio, c’erano stati dei contatti tra le parti. Il club greco ha anche formulato una prima offerta in prestito con diritto di riscatto. L’Olympiacos, dunque, va avanti per il calciatore croato. In questa metà di stagione con la maglia della Fiorentina, Josip Brekalo ha messo a segno una sola rete in Serie A e ha raccolto un totale di 11 presenze in campionato. Lo scrive Gianluca Di Marzio

