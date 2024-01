Calciomercato.com: “Possibile idea Barak per il centrocampo della Juventus”

Poco spazio nella Fiorentina, vorrebbe cambiare aria e i costi non sono eccessivi. Il Napoli ha avuto qualche contatto con i dirigenti viola per capire se c’erano margini per un trasferimento, le parti stavano lavorando per un prestito con obbligo di riscatto ma non è stato trovato l’accordo né sulle condizioni, né sulle cifre. La Juve a gennaio non vuole fare grandi investimenti, Barak può essere il giocatore giusto per chiudere un prestito secco in pochi giorni. Lo scrive Calciomercato.com

