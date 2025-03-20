Pagliuca: "De Gea è tra i top 3 portieri del campionato italiano, ma non è il più forte"

L'ex portiere della Nazionale ai mondiali del 1994 e 1998 ha elogiato l'estremo difensore spagnolo per le sue prestazioni

Al Resto del Carlino ha parlato l'ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria Gianluca Pagliuca che ha risposto alla domanda riguardo al suo personale podio dei migliori numeri uno del campionato: "De Gea, Svilar e Skorupski sono i tre più forti per me, chiaramente non mi dimentico di Carnesecchi che è un grande talento, ma per ora è sotto a questi 3 secondo me. Il mio preferito è il portiere del Bologna che è cresciuto moltissimo e che è diventato una grande certezza grazie anche all'arrivo di Italiano che lo sta facendo maturare molto. Su De Gea non posso dire molto perché tutti lo conoscete, è un portiere esperto che dà sicurezza a tutta la difesa con la sua presenza."