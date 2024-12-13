Pagliuca: "De Gea uno dei portieri più decisivi in A. Lo United ha fatto un errore, è più forte di Onana"

De Gea vale quanto una grande punta. Lui, Kean e Palladino stanno facendo volare la Fiorentina, che è una grande squadra

L'ex portiere del Bologna, Gianluca Pagliuca, è stato intervistato da Repubblica in vista del match del Dall'Ara contro la Fiorentina, soffermandosi sul rendimento del portiere dei felsinei e di De Gea. Queste le sue parole:

"Oggi Skorupski e De Gea sono i portieri più decisivi della Serie A. Che sfida sarà domenica! E che bravo il polacco: io, al suo posto, avrei fatto fatica a digerire il turnover, ma sembra che per lui sia stato un carburante. Ha risposto alla grande.

Se De Gea vale quanto una grande punta? "Assolutamente sì. De Gea è sempre stato fortissimo. A Manchester ha avuto qualche calo e degli errori, ma è stato un errore mandarlo via per prendere Onana a una cifra esagerata. De Gea è molto più forte. Lui, Kean e Palladino stanno facendo volare la Fiorentina, che è una grande squadra e, secondo me, continuerà a giocare in Europa".

Valcareggi: “Parisi? Deciderà la Fiorentina, non certo Giuffredi. Potrebbe anche cambiare procuratore”

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