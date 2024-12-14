Palladino cerca soluzioni a sinistra: con Gudmundsson titolare, sorge il dubbio Beltran-Sottil

Il rebus sulla trequarti viola: Beltran favorito a sinistra, Sottil arma a gara in corso per sfidare il Bologna

La Fiorentina pensa al prossimo impegno di campionato contro il Bologna, match valido per il 16° turno di Serie A. Raffaele Palladino progetta la formazione che andrà in campo contro gli uomini di Vincenzo Italiano al Dall'Ara. Dubbi che si palesano sulla trequarti, con l'assenza di Bove, che ne rivestiva il ruolo di mezz'ala adattata, con importanti contributi nella fase di non possesso. La buona notizia è certamente il recupero di Albert Gudmundsson, che ha messo minuti nelle gambe sia con il Cagliari che con il LASK in Conference, dove peraltro ha contribuito alla vittoria dilagante con un assist e con il penalty realizzato.

Il rientro dell'islandese certamente fa sorridere Raffaele Palladino e la sensazione è che possa tornare a vestire una maglia da titolare nella formazione anti-Bologna. A questo punto il mister dovrà trovare la soluzione da adottare nella "zona Bove": Beltran potrebbe essere il primo indiziato, con un Sottil, soluzione più offensiva e con meno garanzie di copertura, che potrebbe dare il suo contributo a partita in corso. A centrocampo dovrebbe tornare Cataldi, risparmiato per il match di Conference per una caviglia gonfia, completando la mediana con Adli. Colpani a destra, Kean a guidare l'attacco, avendo già scaldato i motori contro il LASK, colpendo una traversa. In difesa la solita coppia Comuzzo-Ranieri, con Dodò e Gosens sulle fasce.

I convocati del Bologna per la Fiorentina: c’è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda

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