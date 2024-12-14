I convocati del Bologna per la Fiorentina: c'è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda
Sono appena stati diramati i convocati del Bologna per la Fiorentina. Italiano non ritrova Orsolini, che dà forfait. Recuperato invece Posch, che si candida a una maglia da titolare in ballottaggio co...
Sono appena stati diramati i convocati del Bologna per la Fiorentina. Italiano non ritrova Orsolini, che dà forfait. Recuperato invece Posch, che si candida a una maglia da titolare in ballottaggio con Holm. Out ancora Miranda, Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi.
Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Posch.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.
Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard.
BOVE È ARRIVATO AL VIOLA PARK CON COMUZZO, ASSISTERÀ ALLA RIFINITURA DELLA FIORENTINA PRIMA DEL BOLOGNA
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