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I convocati del Bologna per la Fiorentina: c'è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda

Sono appena stati diramati i convocati del Bologna per la Fiorentina. Italiano non ritrova Orsolini, che dà forfait. Recuperato invece Posch, che si candida a una maglia da titolare in ballottaggio co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2024 14:55
I convocati del Bologna per la Fiorentina: c'è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda -
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Sono appena stati diramati i convocati del Bologna per la Fiorentina. Italiano non ritrova Orsolini, che dà forfait. Recuperato invece Posch, che si candida a una maglia da titolare in ballottaggio con Holm. Out ancora Miranda, Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

BOVE È ARRIVATO AL VIOLA PARK CON COMUZZO, ASSISTERÀ ALLA RIFINITURA DELLA FIORENTINA PRIMA DEL BOLOGNA

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