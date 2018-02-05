A quei 1000 che sono andati a Bologna, eroici! E la squadra ricambia festeggiando con loro...

Come evidenzia La Nazione, nonostante le due sconfitte consecutive, in 1000 sono andati a Bologna a sostenere la Fiorentina. E sotto la curva dei tifosi viola s’è ritrovata la Fiorentina per festeggia...

Come evidenzia La Nazione, nonostante le due sconfitte consecutive, in 1000 sono andati a Bologna a sostenere la Fiorentina. E sotto la curva dei tifosi viola s’è ritrovata la Fiorentina per festeggiare il gol di Chiesa, seguito da tutti i compagni. Abbracci e furore nei festeggiamenti per un successo importante che riporta il sereno. Il patto sentimentale funziona, l’incontro di sabato nel centro sportivo viola è servito per saldarlo ancora di più. Tante fragilità evidenti all’interno della squadra, bello però far esplodere la qualità se c’è gente di casa che si è mossa per questo.