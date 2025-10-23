Mutu su Italiano: “Non tutti hanno apprezzato quanto fatto,a Firenze si pretende tanto e si dimentica presto”

A margine della sfida di Europa League che vede il Bologna atteso a Bucarest dalla Steaua, Adrian Mutu ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” del percorso dell”allenatore Vincenzo Italiano, prossimo avversario in campionato ed ex allenatore della Fiorentina

“Conosco Italiano. È uno che vive di calcio, che lavora tanto, tantissimo. Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non tutti l’hanno capito fino in fondo. Ha portato la squadra a due finali europee e una di Coppa Italia, non è poco. Non è da tutti”.

A me piace perché ha idee chiare, coraggio e non scende a compromessi. Vuole giocare il suo calcio, sempre. A volte questo comporta rischi, subisci qualcosa dietro, ma è così che cresci come squadra. A Firenze, forse, non tutti hanno apprezzato quanto ha fatto. Lì si pretende tanto, subito, e si dimentica presto. Ma lui ha lasciato un’impronta. Con il Bologna Vincenzo ha trovato un ambiente che lo segue, che lo rispetta, e infatti ha vinto la Coppa Italia. Non è un caso. È uno che costruisce, non che improvvisa. In due parole: mi piace, e se continua così, farà ancora più strada”.

