Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"

L'opinione di Enzo Bucchioni a pochi minuti dal calcio di inizio di Fiorentina-Lazio match delicato per i viola in chiave salvezza

Intervistato come di consueto nel pre-partita de "Il Pentasport" di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha espresso le sue impressioni a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Lazio.

Una partita fondamentale per i viola che potrebbero mette al sicuro l'obbiettivo salvezza con una vittoria sulla squadra allenata da Maurizio Sarri:

"Le squadre sono falcidiate, questa era una formazione obbligata. L'unica novità è la presenza di Rugani forse perché Pongracic era un po' stanco ed ha chiesto la sostituzione Giovedì. Ha dato spazio per la prima volta a Rugani nella difesa a 4 dopo l'esperimento disastroso di Udine. Magari un po' di differenza la porta, Rugani è un buon giocatore. Penso che Mandragora farà l'uomo davanti alla difesa, è più adatto di Ndour. Davanti una chances per Fazzini, questo ragazzo ha una possibilità importante. Mi aspettavo che Kean un segnale lo potesse dare, invece evidentemente i denti non si stringono più. Speriamo sia la serata di Piccoli. Se vinci stasera vai ad otto punti su Cremonese e Lecce, è un occasione straordinaria. Nello spogliatoio ci deve essere un qualcosa che lascia dire: "Portiamo la maglia della Fiorentina". Stasera è la serata giusta, fateci vedere che almeno una volta non ci deludete. Tiratevi fuori da questi guai e da questa stagione disastrosa. Non se ne può più di questo atteggiamento e di questa superficialità"