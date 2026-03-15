Il Genoa espugna Verona e conquista tre punti fondamentali per la salvezza, notte fonda per il Verona

La partita della domenica di pranzo (che interessa anche la Fiorentina per la salvezza) tra Verona e Genoa finisce 0-2 per gli ospiti con goal di Vitinha e Ostigard che porta la squadra di De Rossi a 33 punti raggiungendo il Torino a + 9 dalla zona rossa.
Per il Verona la situazione si inizia sempre di più a complicare anche dopo la vittoria contro il Bologna dello scorso fine settimana rimane a 19 punti infondo alla classifica.
La partita della domenica di pranzo (che interessa anche la Fiorentina per la salvezza) tra Verona e Genoa finisce 0-2 per gli ospiti con goal di Vitinha e Ostigard che porta la squadra di De Rossi a 33 punti raggiungendo il Torino a + 9 dalla zona rossa.