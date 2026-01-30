30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:12

Corriere dello Sport: “La Fiorentina cerca punti salvezza a Napoli per evitare lo spauracchio retrocessione”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Dopo aver fallito gli scontri diretti contro le dirette concorrenti la rincorsa salvezza della Fiorentina riparte da Napoli

Di sicuro la salvezza della Fiorentina non passa da Napoli e dal Napoli, anche se il saldo molto negativo finora degli scontri diretti contro le formazioni che lottano per lo stesso obbiettivo costringerà De Gea e compagni ad ottenere altri punti contro avversari di media-alta classifica, come già fatto in questo Gennaio vincendo a Bologna, e pareggiando con Lazio (all’Olimpico) e Milan (a Firenze), ma è chiara l’importanza capitale della trasferta campana nel piano in bella mostra al Viola Park. Bella però per niente rassicurante, visto il saliscendi di autostima e convinzione dentro al gruppo che va di pari passo con l’andamento dei risultati di campionato. Eppure, a poco meno di due terzi del percorso complessivo, non c’è più spazio per paure o mancanze se la Fiorentina vuole evitare davvero l’umiliazione nell’anno già iniziato del Centenario del club. Nemmeno davanti ai campioni d’Italia come riportato da Il Corriere dello Sport.

