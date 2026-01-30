Corriere dello Sport: “La Fiorentina cerca punti salvezza a Napoli per evitare lo spauracchio retrocessione”

Di sicuro la salvezza della Fiorentina non passa da Napoli e dal Napoli, anche se il saldo molto negativo finora degli scontri diretti contro le formazioni che lottano per lo stesso obbiettivo costringerà De Gea e compagni ad ottenere altri punti contro avversari di media-alta classifica, come già fatto in questo Gennaio vincendo a Bologna, e pareggiando con Lazio (all’Olimpico) e Milan (a Firenze), ma è chiara l’importanza capitale della trasferta campana nel piano in bella mostra al Viola Park. Bella però per niente rassicurante, visto il saliscendi di autostima e convinzione dentro al gruppo che va di pari passo con l’andamento dei risultati di campionato. Eppure, a poco meno di due terzi del percorso complessivo, non c’è più spazio per paure o mancanze se la Fiorentina vuole evitare davvero l’umiliazione nell’anno già iniziato del Centenario del club. Nemmeno davanti ai campioni d’Italia come riportato da Il Corriere dello Sport.