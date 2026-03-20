Colpo esterno dell’Udinese a Genova. Ekkelenkamp e Davis bloccano i rossoblù a +5 sulla Fiorentina

Colpo esterno dell’Udinese. La squadra di Kosta Runjaic espugna il “Ferraris” imponendosi 2-0 sul Genoa con altrettante occasioni pericolose. Spietati i friulani, recriminano i rossoblù per un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto da Collu ad inizio ripresa.

Daniele De Rossi conferma Messias in mezzo al campo lasciando in panchina, come preventivato, Baldanzi. Al suo fianco spazio a Malinovskyi e Frendrup con Ellertsson e Norton-Cuffy sulle corsie. In attacco Vitinha fa coppia con Colombo mentre in difesa Marcandalli, Ostigard e Vasquez proteggono la porta di Bijlow. Kosta Runjaic si affida in attacco a Davis e Zanoli con Ehizibue e Kamara sulle corsie laterali. In difesa davanti ad Okoye giocano Solet, Kabasele e Kristensen mentre in mezzo al campo con Karlstrom ci sono Atta ed Ekkelenkamp.

Parte subito forte la squadra di De Rossi con una deviazione tentata da Colombo sotto misura che non inquadra lo specchio della porta. I rossoblù proseguono nel loro giro palla mantenendo un predominio territoriale con i bianconeri di Runjaic che si difendono bassi e non riescono a ripartire. Il Grifone si rende pericoloso questa volta con Malinovskyi. Il centrocampista ucraino si incarica della battuta di un calcio da fermo dal lato destro del campo, il suo mancino é velenoso, scavalca Okoye ma sbatte sulla traversa. Pochi istanti più tardi é Vitinha a calciare non benissimo con la porta sguarnita dopo un’uscita spericolata di Okoye mettendo sul fondo. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Colombo che, su azione di corner, sguscia via alla spalle di Davis, gira verso la porta ma mette di un soffio a lato. Prima del riposo seconda traversa di Colombo che calcia al volo da ottima posizione ma il pallone sbatte sul montante ad Okoye battuto. Ancora Vitinha al 41’ ma il palo è si spegne sul fondo.

La ripresa si apre con un giallo in area friulana: Kabasele tocca il pallone con la mano con Collu che inizialmente assegna un calcio di rigore per il Genoa. Il direttore di gara però viene richiamato dal VAR e una volta aver rivisto l’immagine al monitor ritorna sulla sua decisione facendo infuriare il pubblico di casa. All’improvviso l’Udinese la sblocca con Zaniolo che con una bella invenzione trova l’imbucata di Ekkelenkamp che approfitta di un’uscita in ritardo di Bijlow per trafiggerlo con un colpo di testa. La formazione di casa si riversa in avanti alla ricerca della rete del pareggio e ci va vicino con Norton-Cuffy con un destro a giro che viene deviato in corner da Okoye. De Rossi cambia attaccanti inserendo poi anche Amorim e Martin per cercare il pareggio esponendosi però alle ripartenze della squadra di Runjaic. Al 92’ Zaniolo avanza sulla destra e cerca la conclusione a giro ma finisce per passare il pallone a Bijlow. Nel finale, Marcandalli sbaglia il rinvio favorendo la ripartenza di Davis che in diagonale supera Bijlow e chiude i conti, come riportato da TMW.