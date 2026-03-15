Il Pisa batte un colpo! In 10 per oltre un tempo fa 3 gol al Cagliari e si porta a -7 dalla Fiorentina

Un Pisa tutto cuore batte 3-1 il Cagliari alla Cetilar Arena nonostante l’inferiorità numerica dalla mezz’ora del primo tempo fino all’80’. Dopo il vantaggio di Moreo, i toscani dilagano nella ripresa grazie alla doppietta di Caracciolo. A nulla vale il gol della bandiera realizzato da Pavoletti. Prima vittoria da tecnico dei nerazzurri per Hiljemark, per Pisacane invece un ko che potrebbe riaprire un discorso salvezza che sembrava vicino ad archiviarsi.

E’ scoppiettante l’avvio della sfida alla Cetilar Arena, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo meno di dieci minuti grazie al rigore trasformato da Stefano Moreo. Una manciata di secondi dopo, però, i sardi vanno ad un passo dal pareggio con il cross di Palestra che trova la testa di Obert, il quale colpisce la traversa piena. La gara però cambia al 39′ perché il Pisa resta in dieci a causa del rosso diretto che l’arbitro La Penna ha sventolato ai danni di Rafiu Durosinmi dopo un fallo di reazione del centravanti nigeriano ai danni di Yerry Mina, colpito con un calcio a palla lontana.

Nonostante il rosso, il Pisa dimostra di avere carattere e in due minuti chiude la partita grazie alla doppietta realizzata da capitan Antonio Caracciolo. Il Cagliari ci prova a metà ripresa a riaprirla con la prima rete stagionale di Leonardo Pavoletti, ma la speranza ha vista breve visto che nel finale i rossoblù restano anch’essi in dieci per il doppio giallo rimediato da Obert come riporta TMW.