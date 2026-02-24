Apolloni: “La Fiorentina ha grande qualità, bene anche Vanoli. Vedo a rischio Parma, Cremonese e Torino”

Luigi Apolloni, allenatore ed ex giocatore, tra le altre, di Verona e Parma, ha parlato a TMW Radio della lotta salvezza facendo una panoramica delle squadre coinvolte: “Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri di inizio stagione. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato. Il suo obiettivo però era quello di salvarsi, non vorrei si sia persa dopo essere andata a metà classifica. Torino anche in difficoltà, ma anche il Parma, anche se è a 32 punti, è lì. Cuesta è arrivato con tanta diffidenza, non avendo mai allenato, soprattutto in Italia. Cherubini (CEO del Parma, ndr) ci ha visto lungo, è preparato a livello tattico e ha capito subito che andava fatta bene la fase difensiva. Ha mentalizzato tutti i giocatori nel fare la fase difensiva, compresi gli attaccanti. E’ un po’ carente nella fase offensiva”.

Sulla Fiorentina: “Ha qualità enormi, Vanoli è stato bravo a riuscire e a rimotivare una squadra che era partita con altri obiettivi. Ha fatto capire ai giocatori che devono solo salvarsi, e le qualità stanno venendo fuori”.