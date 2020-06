Baroni sulla corsa salvezza: “Fiorentina e Torino quasi al sicuro. Con gare ravvicinate occhi aperti per tutti”

L’allenatore Marco Baroni si è collegato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio e ha parlato della corsa salvezza: “Se penso a Brescia e SPAL sicuramente avrebbero bisogno di un’impennata non da poco per rimettersi in gioco. Ci sono squadre come Genoa, Sampdoria e Udinese che sono le prime invischiati a giocarsi il terzo slot della retrocessione. Fiorentina e Torino mi sembrano al sicuro Però con tante gare ravvicinate, dovendo gestire squalifiche, infortuni e ricambi, qualche pericolo si può correre”.