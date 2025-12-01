Marianella ottimista: “Tra qualche settimana non parleremo più di Fiorentina in zona retrocessione”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella presente sugli spalti di Reggio Emilio ad assistere alla partita tra Sassuolo e Fiorentina Primavera ha commentato il duro momento della Fiorentina all’interno di Passione Fiorentina su Radio Firenze Viola.

Ecco il pensiero del noto giornalista:

“Continuo a pensare che tra qualche settimana non si parlerà più di zone bassa della classifica. Dopo l’Aek Atene è stata la prima volta dove ero pessimista ma non credo che la Fiorentina lotterà per salvarsi fino all’ultimo. Credo che si rischi un campionato anonimo da 12^ o 14^ posto e credo che le soddisfazioni passeranno attraverso un percorso nelle coppe.

E’ chiaro che adesso la realtà non è quella che dico io ma quella della classifica, bisogna ragionare con quella mentalità li. Credo che tutto quello che è attorno alla maglia viola abbia valore, passando dalla tifoseria alla squadra che non ha dimostrato il suo potenziale”