1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marianella ottimista: “Tra qualche settimana non parleremo più di Fiorentina in zona retrocessione”

Redazione

1 Dicembre · 17:10

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 17:10

#Fiorentinacorsa salvezzaMarianella

Il commento ottimista di Massimo Marianella sulla possibile retrocessione della Fiorentina dopo la sconfitta di Bergamo

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella presente sugli spalti di Reggio Emilio ad assistere alla partita tra Sassuolo e Fiorentina Primavera ha commentato il duro momento della Fiorentina all’interno di Passione Fiorentina su Radio Firenze Viola.

Ecco il pensiero del noto giornalista:
“Continuo a pensare che tra qualche settimana non si parlerà più di zone bassa della classifica. Dopo l’Aek Atene è stata la prima volta dove ero pessimista ma non credo che la Fiorentina lotterà per salvarsi fino all’ultimo. Credo che si rischi un campionato anonimo da 12^ o 14^ posto e credo che le soddisfazioni passeranno attraverso un percorso nelle coppe.
E’ chiaro che adesso la realtà non è quella che dico io ma quella della classifica, bisogna ragionare con quella mentalità li. Credo che tutto quello che è attorno alla maglia viola abbia valore, passando dalla tifoseria alla squadra che non ha dimostrato il suo potenziale”

