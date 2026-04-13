Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"

Il punto di vista di Paratici nel prepartita di Fiorentina-Lazio; match molto importante per la classifica dei viola

Intervistato nel pre-partita di Dazn, Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Lazio.

Una partita fondamentale per i viola che potrebbero mettere al sicuro l'obbiettivo salvezza con una vittoria sulla squadra allenata da Maurizio Sarri:

Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina:

Su Kean:

"Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile, non abbiamo tempi di recupero certi. Fa un po' up and down in questa condizione.Parliamo dei presenti: Piccoli sta facendo molto bene, è un bravissimo giocatore e abbiamo grandissima fiducia in lui"

Sui problemi della Fiorentina:

"Quando una squadra non rispetta le aspettative i problemi sono molteplici ma non bisogna concentrarsi sui problemi ma sulle soluzioni. Ci siamo arrotolati le maniche e stiamo lavorando, sappiamo che dovremo fare fatica ma ci conquisteremo quello che ci meritiamo ovvero la salvezza"

Su Malagò:

"Malagò è una persona che ha già ricoperto incarichi costituzionali di prestigio con grandi risultati. Questa figura carismatica ci può rappresentare ad un certo livello con un certo stile e promuovere idee nuove".

Sull'under23 e Maurizio Sarri:

"L'under 23 è un punto fondamentale delle risorse del nostro calcio. La Fiorentina quando sarà abbastanza organizzata per farlo e ci organizzeremo per farla, sicuramente non nel prossimo campionato. E' un obbiettivo del club. Non ho incrociato Maurizio Sarri che vedrò volentieri, tengo a sottolineare che Sarri è stato un anno con me alla Juve e abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una Supercoppa. Credo che il suo bilancio alla Juve è stato eccezionale"