Caressa: “La Fiorentina è superiore alle altre, con la consapevolezza della situazione si è ritrovata”

C’è spazio anche per la Fiorentina nella top 11 settimanale di Fabio Caressa pubblicata sul canale Youtube del giornalista.

Dopo aver definito come “pessima” la stagione di Dodo, il giornalista di Sky Sport ha commentato il successo dei viola contro la Cremonese:

“Parisi ha raccontato giovedì, dopo la partita di coppa, che nello spogliatoio non tutti avevano compreso subito la gravità del momento che stava attraversando la Fiorentina. Si tratta di una squadra qualitativamente superiore rispetto a quelle che la circondano in classifica, ma che ha subito colpi psicologici importanti, primo fra tutti la scomparsa del presidente. Inoltre, inizialmente non ha percepito quanto il rischio stesse diventando reale. Quando però ne ha preso piena consapevolezza, è riuscita a ritrovarsi, pur mantenendo un andamento altalenante.”