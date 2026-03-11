Criscitiello: “La Fiorentina si salverà, ma deve ringraziare la Cremonese per i disastri che sta facendo”

La lotta per la permanenza in Serie A resta apertissima e coinvolge diverse squadre. Tra queste c’è anche la Fiorentina, chiamata a trovare continuità nel finale di stagione. Intanto, però, la situazione della Cremonese rischia di incidere pesantemente sugli equilibri della corsa salvezza.

Nel corso della ventitreesima puntata di Cose Scomode, il giornalista Michele Criscitiello ha espresso un giudizio molto netto sulla stagione dei grigiorossi e sul lavoro dell’allenatore Davide Nicola.

“La Cremonese sta sbagliando, una svolta la doveva dare prima di Lecce. Davide Nicola avrà fatto i miracoli, e glieli riconosciamo tutti, ma a Cremona sta facendo un disastro, deve dare delle spiegazioni. Nicola non ha la carta di credito illimitata, con la Fiorentina è un ultimatum, non sta indovinando più mezza partita.”

Le difficoltà della Cremonese, inevitabilmente, si riflettono anche sulle altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Tra queste c’è proprio la Fiorentina, che però secondo il giornalista avrebbe potuto fare qualcosa in più nelle ultime settimane.

“Il Lecce è lì, ma se la lotta. La Fiorentina si salverà, ma se si salverà deve ringraziare la Cremonese che sta combinando dei disastri.”

Resta però un punto interrogativo sulla continuità della squadra viola, che dopo alcune prestazioni positive non è riuscita a mantenere lo stesso livello.

“Onestamente dalla Fiorentina mi aspettavo qualcosa in più dopo quelle due partite in cui aveva fatto bene: invece fa un passo avanti ed uno indietro, e questo è pericolosissimo perché non è una squadra abituata alla lotta salvezza.”