Malusci: “Resto ottimista ma subire rimonte fa pensare male, sul gol di Maripan si nota l’assenza di un leader”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, ha parlato all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno della delicata situazione della Fiorentina.

Ecco uno stralcio del suo intervento in radio:

“Sono ottimista, credo che la Fiorentina si salverà. I segnali, però, non sono positivi: subire tutte queste rimonte nei minuti di recupero ti fa pensare male. Il problema principale, che mi spaventa, è che si stanno facendo gli stessi discorsi di quando avevamo solo sei punti: la mancanza di carattere e di mentalità. Dopo la vittoria col Bologna sembrava di vedere la luce in fondo al tunnel.”

Sulle mancanze della Fiorentina:

“Sento dire che dobbiamo lavorare su molte cose, ma il campionato sta per finire. Sul gol di Maripan si nota l’assenza di un leader: la linea difensiva va posizionata in base alla barriera, invece era schiacciata in area di rigore. Sul primo palo devono andare i calciatori più alti; serviva un compagno capace di guidarli e mandarli in quella posizione. Mi sembra di vedere la presunzione di una squadra in cima alla classifica, invece siamo in fondo. La corsa di Piccoli al 90′ mi fa capire che manca mentalità: in quel caso un giocatore deve accompagnare l’azione e segnare il 3-1. Bisogna lavorare sui calci piazzati e sui cross avversari, ma come si fa a questo punto? Mancano poche giornate. E come è possibile che Vanoli dica ‘mi dispiace per i ragazzi’? Sono stati proprio loro a portarci in questa situazione”