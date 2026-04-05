Cagliari in ritiro: missione salvezza dopo il crollo col Sassuolo. Sabato c’è la Cremonese

La tensione in casa rossoblù è ormai palpabile. Dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata ieri contro il Sassuolo, la società e lo staff tecnico hanno deciso di correre ai ripari. Da domani, lunedì, la squadra di Pisacane andrà ufficialmente in ritiro per ritrovare la concentrazione perduta e preparare quello che si preannuncia come il vero spartiacque della stagione. Con soli 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, il ritiro servirà a isolare il gruppo e puntare tutto sulla sfida di sabato prossimo.

A Cagliari arriverà la Cremonese, una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato.