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Cagliari in ritiro: missione salvezza dopo il crollo col Sassuolo. Sabato c’è la Cremonese

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Cagliari in ritiro: missione salvezza dopo il crollo col Sassuolo. Sabato c’è la Cremonese

Redazione

5 Aprile · 15:47

Aggiornamento: 5 Aprile 2026 · 15:47

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Il Cagliari sembra aver smarrito le certezze che avevano caratterizzato la prima parte del campionato. La classifica, dopo 31 giornate, inizia a farsi preoccupante

La tensione in casa rossoblù è ormai palpabile. Dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata ieri contro il Sassuolo, la società e lo staff tecnico hanno deciso di correre ai ripari. Da domani, lunedì, la squadra di Pisacane andrà ufficialmente in ritiro per ritrovare la concentrazione perduta e preparare quello che si preannuncia come il vero spartiacque della stagione. Con soli 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, il ritiro servirà a isolare il gruppo e puntare tutto sulla sfida di sabato prossimo.
A Cagliari arriverà la Cremonese, una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato.

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