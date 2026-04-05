Cagliari in ritiro: missione salvezza dopo il crollo col Sassuolo. Sabato c’è la Cremonese

La tensione in casa rossoblù è ormai palpabile. Dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata ieri contro il Sassuolo, la società e lo staff tecnico hanno deciso di correre ai ripari. Da domani, lunedì, la squadra di Pisacane andrà ufficialmente in ritiro per ritrovare la concentrazione perduta e preparare quello che si preannuncia come il vero spartiacque della stagione. Con soli 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, il ritiro servirà a isolare il gruppo e puntare tutto sulla sfida di sabato prossimo.
A Cagliari arriverà la Cremonese, una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato.
Il Cagliari sembra aver smarrito le certezze che avevano caratterizzato la prima parte del campionato. La classifica, dopo 31 giornate, inizia a farsi preoccupante
La tensione in casa rossoblù è ormai palpabile. Dopo la quarta sconfitta consecutiva, maturata ieri contro il Sassuolo, la società e lo staff tecnico hanno deciso di correre ai ripari. Da domani, lunedì, la squadra di Pisacane andrà ufficialmente in ritiro per ritrovare la concentrazione perduta e preparare quello che si preannuncia come il vero spartiacque della stagione. Con soli 3 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, il ritiro servirà a isolare il gruppo e puntare tutto sulla sfida di sabato prossimo.