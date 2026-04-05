Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva

Vittoria preziosissima del Torino che probabilmente si è tolto una volta per tutte dai guai. Il +9 sulla Cremonese permette ai granata di giocare le prossime 7 partite con tranquillità. Effetto D’Aversa, che dal suo arrivo ha centrato 3 vittorie in 5 partite.

A Pisa finisce 0-1, la decide Che Adams, partito dalla panchina dopo le fatiche con la nazionale scozzese nella pausa internazionale. Partita bruttarella nel primo tempo, si alza il ritmo nella ripresa ma i nerazzurri sono troppo evanescenti davanti. E la maggiore qualità granata ha fatto la differenza: bella azione manovrata con cross di Ebosse dalla sinistra che pesca Pedersen sull’out opposto. Il norvegese mette in mezzo e trova l’inserimento vincente dell’attaccante all’80’.

Il Pisa ora è davvero in una situazione disperata: non basta nemmeno il fattore campo e la buona volontà. Davanti pesa l’assenza di Durosinmi, squalificato. Meister è poca cosa, meglio Moreo ma non basta. Sette partite da giocare, 9 punti dal quartultimo posto, per ora. Non resta che tifare Atalanta per la partita di domani a Lecce. E fare un percorso nelle ultime 7 partite da scudetto come riporta TMW.