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Conti: "Questa Fiorentina mi piace, ma sarà un anno di transizione"

Carlo Conti, noto conduttore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Questa Fiorentina mi piace, ma ancora non capisco la sua identità. A volte mi esalta, altre mi demoralizza. A V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 23:34
Conti: "Questa Fiorentina mi piace, ma sarà un anno di transizione" - Carlo Conti
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Carlo Conti, noto conduttore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Questa Fiorentina mi piace, ma ancora non capisco la sua identità. A volte mi esalta, altre mi demoralizza. A Verona o Crotone non si è visto l’agonismo che invece c’è stato contro la Lazio. Come dicono tutti questo è un anno di transizione".

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