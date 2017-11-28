Conti: "Questa Fiorentina mi piace, ma sarà un anno di transizione"

Carlo Conti, noto conduttore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Questa Fiorentina mi piace, ma ancora non capisco la sua identità. A volte mi esalta, altre mi demoralizza. A V...

Carlo Conti, noto conduttore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Questa Fiorentina mi piace, ma ancora non capisco la sua identità. A volte mi esalta, altre mi demoralizza. A Verona o Crotone non si è visto l’agonismo che invece c’è stato contro la Lazio. Come dicono tutti questo è un anno di transizione".