Conti: "Firmerei volentieri per un pareggio in Grecia per giocarmela al Franchi al ritorno"

Il conduttore dell'ultimo Sanremo ha detto la sua in vista della Conference di giovedì sera in Grecia contro il Panathinaikos

A Toscana Tv ha parlato il conduttore televisivo e noto tifoso viola Carlo Conti che ha commentato la situazione in casa viola: "Per noi adesso inizia il ciclo facile perché abbiamo faticato tanto contro le piccole e faville contro le più forti, stiamo facendo il contrario di quello che dovrebbe essere. Stiamo giocando male e non mi sto divertendo a vedere la Fiorentina ultimamente perché a me piace giocare bene e vedere la squadra in forma, quindi ora come ora non è un gran divertimento. In Conference arriveranno sfide difficili a partire da giovedì perché il Panathinaikos è ostico soprattutto in casa. Firmerei per un pareggio per poi giocarmela a Firenze con il mio pubblico."

Sul gruppo viola: "Altre volte avevo visto più gruppetti, ma quest'anno ho visto un unico gruppo coeso ed è bello, penso che avere tanti italiani aiuti a creare un clima positivo. Mi piace tanto De Gea perché è un vero leader, è un campione ed è quello che si arrabbia di più quando si perde, mentre con Bove ho creato un rapporto fantastico."