Carlo Conti: "Ho capito che per Bove la cosa più importante è prendere coscienza della fortuna avuta"

Sabato sera nel corso della finale del Festival di Sanremo, Edoardo Bove, insieme con Carlo Conti, hanno vissuto un momento molto toccante

Il conduttore di Sanremo, Carlo Conti, grande tifoso viola, ha raccontato a Radio Bruno il toccante momento che ha vissuto con Bove sul palco dell'Ariston, le sue parole:

"Al di là della mia fede viola, la storia di Bove ha colpito tutta l'Italia. Volevamo raccontare come un ragazzo di 22 anni stia affrontando la vita dopo aver superato un'esperienza così difficile. Mi sono reso conto che, per lui, la cosa più importante è stata prendere coscienza della propria fortuna e riconoscere che deve la vita ai primi soccorsi.

Si è percepito chiaramente anche il suo pensiero per chi non è stato altrettanto fortunato, lanciando un messaggio significativo sull'importanza della prevenzione in situazioni simili. Fiorentina sconfitta in casa contro il Como? Per fortuna ieri non ho potuto vedere la partita, ma spero che Palladino riesca presto a trovare la giusta identità per la squadra, soprattutto con i nuovi innesti dopo un’ottima campagna acquisti."